طقس فلسطين: أجواء صافية ومعتدلة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو يوم الخميس، صافياً بوجه عام ومعتدلا حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام لطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً جافاً ومغبرا أحيانا ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لذا يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حارًا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف جاف ومغبر حار نسبيا في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق حيث يطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي مغبراً وحاراً نسبيا في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وفي ساعات المساء والليل ترتفع الرطوبة النسبية وتنشط سرعة الرياح وتتحول إلى جنوبية غربية مثيرة للغبار وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

