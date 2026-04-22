22 ابريل 2026 . الساعة 20:01 بتوقيت القدس
المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو يعتمد قرارًا جديدًا بشان غزة
متابعة/ فلسطين أون لاين

اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، قرارًا جديدًا لصالح فلسطين يركز على متابعة  تنفيذ قرارات المنظمة المتعلقة بالأوضاع في قطاع غزة.

ويبرز القرار حجم الأضرار التي لحقت بمئات المدارس والجامعات والمواقع التراثية في قطاع غزة جراء الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها الصحفيون والعاملون في قطاع الإعلام، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ومبادئ اليونسكو.

ويعكس اعتماد هذا القرار بالإجماع إدراك المجتمع الدولي لحجم الكارثة الإنسانية والثقافية والتعليمية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، في ظل التدمير الممنهج الذي طال القطاعات التي تندرج تحت ولاية اليونسكو.

من جهته، رحب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى اليونسكو السفير عادل عطية، باعتماد الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي القرار بالإجماع.

 وشدد على حجم المعاناة التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة نتيجة لحرب الإبادة المستمرة التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي والتي أدت إلى تدمير شبه كامل لمناحي الحياة، وقطاع التعليم وألحقت أضرارا جسيمة بأماكن أثرية مهمة وقتل 264 صحفيا وصحفية.

#غزة #فلسطين #الأمم المتحدة #اليونسكو #حرب غزة #الحرب على غزة

