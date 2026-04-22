إيرفينغ يستبدل صورته بطفل فلسطيني ويثير تفاعلاً واسعًا

22 ابريل 2026 . الساعة 16:27 بتوقيت القدس
نجم كرة السلة الأميركية كايري إيرفينغ
متابعة/ فلسطين أون لاين

استبدل نجم كرة السلة الأميركية كايري إيرفينغ صورة بروفايله على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة طفل فلسطيني من مسافر يطا.

وتعود الصورة لطفل فلسطيني من مدرسة أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل، منعه جنود الاحتلال، قبل أيام، مع باقي التلاميذ، من الوصول إلى مدرستهم، في مشهد وثّقته تقارير إعلامية ونشطاء على منصات التواصل.

وقالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، في منشور عبر حسابها على "فيسبوك" إن الطلبة جلسوا في العراء بعد منع جيش الاحتلال لهم من الوصول إلى مدارسهم.

Screenshot 2026-04-22 164211.png


وتأتي هذه الخطوة في إطار مواقف إيرفينغ المعروفة تجاه القضية الفلسطينية، حيث سبق أن عبّر عن دعمه لحقوق الفلسطينيين عبر عدة مناسبات ومنصات مختلفة.


