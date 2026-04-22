أمن المقاومة يحبط عملًا تخريبيًا في مستشفى شهداء الأقصى.. طالع التفاصيل

فلسطين أون لاين

أحبط أمن المقاومة، يوم الأربعاء، محاولةً من العصابات العميلة لتنفيذ عملٍ تخريبي داخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وبحسب ما أفاد به مصدر أمني، فإن العصابات العميلة كانت تنوي اتخاذ مجموعة من المواطنين كدروعٍ بشرية لاقتحام المستشفى واختطاف مصابين وجرحى منه، تمهيدًا لتسليمهم للاحتلال.

وأوضح المصدر، أن المخطط التخريبي تم بتكليفٍ مباشرٍ من مخابرات الاحتلال، حيث قدم ضابط المخابرات وعودًا لمجموعة من هذه العصابات بتوفير غطاءٍ جويٍ لها خلال عملية التنفيذ.

وفي ذات السياق، تمكن أمن المقاومة من اعتقال عميلٍ لمخابرات الاحتلال واعترافه بتصوير أماكن غرف الجرحى والمصابين في المستشفى.

وأشار، إلى أن هذه المحاولة التخريبية التي نجح أمن المقاومة في إحباطها، تأتي في سياق محاولات الاحتلال تخريب المفاوضات الجارية والعودة إلى العدوان على قطاع غزة.

وثمن الدور الشعبي في اعتقال أحد العملاء، وهو ما ساهم في كشف وإحباط المخطط التخريبي، وتعهد القيادي الأمني باستمرار ملاحقة وتفكيك العصابات العميلة ومحاسبتها على جرائم القتل والترهيب والنهب التي ارتكبتها بحق المواطنين، متوعدًا بتعاملٍ غير مسبوق، حال إقدام هذه العصابات على تنفيذ عمليات على غرار المخطط المُحبط.