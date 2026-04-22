أوكرانيا تطلب من تركيا استضافة لقاء بين زيلينسكي وبوتين لإحياء محادثات السلام

فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

22 ابريل 2026 . الساعة 11:52 بتوقيت القدس
قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إن كييف طلبت رسميًا من تركيا استضافة اجتماع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في مسعى لإعادة إحياء محادثات السلام المتوقفة منذ أشهر.

وأوضح سيبيها، في تصريحات للصحافيين نُشرت الأربعاء، أن أوكرانيا منفتحة على عقد اللقاء في أي دولة "محايدة" باستثناء روسيا أو روسيا البيضاء، موضحًا أن زيلينسكي يسعى منذ فترة طويلة لعقد محادثات مباشرة بهدف تسريع إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.

ولم يوضح الوزير الأوكراني كيفية ردّ أنقرة على هذا الطلب، وسط غياب مؤشرات حول استعداد الأطراف للعودة فعليًا إلى طاولة التفاوض.

المصدر / وكالات
تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة