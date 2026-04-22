اتحاد بلديات غزة يدعو إلى إجراء انتخابات بلدية شاملة ومتكاملة

أعلن اتحاد البلديات في قطاع غزة، دعمه الكامل لإجراء الانتخابات المحلية في كلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبارها استحقاقاً وطنياً وحقاً أصيلاً من حقوق الشعب الفلسطيني، وخطوة ضرورية لإعادة الحياة إلى مؤسسات الحكم المحلي.

ودعا في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، يوم الأربعاء، إلى إجراء انتخابات بلدية شاملة ومتكاملة، في إطار حالة من التوافق الوطني الفلسطيني بين مختلف الأطراف، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشمولها لكافة المحافظات في الضفة والقطاع دون استثناء.

كما يرى الاتحاد أن هذه الانتخابات تمثل فرصة حقيقية لاستنهاض الواقع الفلسطيني، وتعزيز المشاركة الشعبية، وإعادة الثقة بالمؤسسات، بما يمهد الطريق لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية شاملة تعزز الوحدة الوطنية وترسخ المسار الديمقراطي.

وشدد الاتحاد على أهمية تضافر الجهود الوطنية لإنجاح هذه الاستحقاقات، بما يخدم مصالح أبناء شعبنا ويعزز صموده على أرضه.

