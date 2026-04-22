صلاح يتصدر قائمة استثنائية لهدافي الدوري الإنكليزي منذ 2020

أقوى من "هابل" بمئة مرة.. "رومان" يستعد لرسم أطلس جديد للكون

أوكرانيا تطلب من تركيا استضافة لقاء بين زيلينسكي وبوتين لإحياء محادثات السلام

اتحاد بلديات غزة يدعو إلى إجراء انتخابات بلدية شاملة ومتكاملة

"حماس": تدنيس المستوطنين باحات الأقصى إمعان في الحرب الدينية التي يشنها الاحتلال

"بتسيلم": الإبادة الجماعية أصبحت رسميا جزءا من السردية الإسرائيلية

8 نساء إيرانيات يتصدرن أكاذيب ترامب الجديدة وقضاء طهران يكشف القصة

ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعية في غزة إلى 72 ألفًا و562

رئيس وزراء باكستان: آمل أن تتوصل واشنطن وطهران إلى اتفاق سلام شامل

حرس الثورة: مستعدون لمواجهة حاسمة مع أي تهديد أو تكرار للاعتداء على إيران

"حقٌّ أصيل من حقوق شعبنا"

اتحاد بلديات غزة يدعو إلى إجراء انتخابات بلدية شاملة ومتكاملة

22 ابريل 2026 . الساعة 11:43 بتوقيت القدس
تستعد مدينة دير البلح لخوض أول انتخابات بلدية منذ عام 2005

أعلن اتحاد البلديات في قطاع غزة، دعمه الكامل لإجراء الانتخابات المحلية في كلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبارها استحقاقاً وطنياً وحقاً أصيلاً من حقوق الشعب الفلسطيني، وخطوة ضرورية لإعادة الحياة إلى مؤسسات الحكم المحلي.

ودعا في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، يوم الأربعاء، إلى إجراء انتخابات بلدية شاملة ومتكاملة، في إطار حالة من التوافق الوطني الفلسطيني بين مختلف الأطراف، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشمولها لكافة المحافظات في الضفة والقطاع دون استثناء.

كما يرى الاتحاد أن هذه الانتخابات تمثل فرصة حقيقية لاستنهاض الواقع الفلسطيني، وتعزيز المشاركة الشعبية، وإعادة الثقة بالمؤسسات، بما يمهد الطريق لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية شاملة تعزز الوحدة الوطنية وترسخ المسار الديمقراطي.

وشدد الاتحاد على أهمية تضافر الجهود الوطنية لإنجاح هذه الاستحقاقات، بما يخدم مصالح أبناء شعبنا ويعزز صموده على أرضه.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الانتخابات المحلية #اتحاد البلديات في غزة #انتخابات دير البلح

متعلقات

الأكثر قراءة