مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، يوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن مستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسًا تلمودية وانبطاحا جماعيا، تحت حماية قوات الاحتلال.

وتأتي هذه الاقتحامات، تلبيةً لدعوات أطلقتها "منظمات الهيكل" المتطرفة لتنفيذ اقتحام جماعي للمسجد الأقصى ورفع أعلام الاحتلال داخله.

ومن جهتها، حذّرت محافظة القدس من تصاعد دعوات تحريضية تنشرها منصات تابعة لجماعات ما يسمى "الهيكل" المتطرفة، لحشد أنصارها لاقتحام المسجد الأقصى المبارك ورفع علم الاحتلال داخله، يوم الأربعاء المقبل، تحت ذريعة ما يسمى "يوم الاستقلال".

واعتبرت المحافظة أن دعوات جماعات الهيكل خطوة استفزازية خطيرة واعتداءً مباشراً على حرمة المسجد، ومحاولة مكشوفة لفرض واقع تهويدي بالقوة.

وأكدت أن هذه الدعوات تندرج ضمن مخطط منظم تقوده سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبمشاركة المستوطنين، لفرض السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى، من خلال تكثيف الاقتحامات والانتهاكات وفرض أمر واقع بالقوة، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

