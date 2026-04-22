بدء الدعم الياباني–الأممي لإزالة الركام في غزة: قراءة اقتصادية في توقيت حرج

شهد قطاع غزة مؤخرًا تحركًا مهمًا مع إعلان بدء تنفيذ برنامج تمويلي بقيمة 9.1 مليون دولار بدعم من الحكومة اليابانية وبالشراكة مع وكالات أممية، وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك لإزالة الركام الناتج عن الدمار الواسع خلأل الحرب. يأتي هذا التدخل بعد فترة من التعطيل نتيجة القيود التي فرضتها إسرائيل، ما أخر انطلاق واحدة من أهم مراحل التعافي الاقتصادي المبكر في القطاع.

حجم المشكلة الاقتصادية للركام في غزة

تشير التقديرات إلى أن *كميات الركام في قطاع غزة تجاوزت 40 مليون طن، وهو رقم يعكس حجم الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية والمساكن والمنشآت الاقتصادية*. هذا الركام لا يمثل مجرد أثر مادي للحرب، بل يشكل عائقًا اقتصاديًا مباشرًا أمام أي نشاط إنتاجي أو إعادة إعمار.

وجود هذا الحجم من الأنقاض يؤدي إلى:

• تعطيل إعادة تشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

• زيادة تكاليف إعادة البناء بنسبة قد تصل إلى 20–30%.

• تعطيل سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية داخل القطاع.

• ارتفاع معدلات البطالة نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية.

أهمية التمويل الياباني–الأممي

الدعم المقدم من اليابان بالتعاون مع الأمم المتحدة يمثل خطوة أولى في مسار طويل، لكنه يحمل دلالات اقتصادية مهمة:

أولًا، يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي عبر خلق فرص عمل مباشرة في قطاع إزالة الركام، حيث يُتوقع تشغيل مئات العمال والفنيين.

ثانيًا، يفتح المجال أمام إعادة تدوير مواد البناء، مثل الحديد والخرسانة، ما يقلل الحاجة للاستيراد في ظل القيود المفروضة، ويخفض تكلفة إعادة الإعمار.

ثالثًا، يشكل هذا التمويل إشارة ثقة دولية قد تشجع مانحين آخرين على ضخ استثمارات إضافية في مشاريع البنية التحتية.

التحديات المرتبطة بالتنفيذ

رغم أهمية المبادرة، إلا أنها تواجه عدة تحديات اقتصادية وسياسية، أبرزها:

• القيود المفروضة من قبل إسرائيل على دخول المعدات الثقيلة والمواد اللازمة.

• محدودية التمويل مقارنة بحجم الدمار، حيث تشير التقديرات إلى أن إزالة الركام بالكامل قد تتطلب مئات الملايين من الدولارات.

• مخاطر وجود مواد خطرة أو غير منفجرة داخل الركام، ما يزيد من كلفة وزمن التنفيذ.

الآثار الاقتصادية المتوقعة

إذا تم تنفيذ المشروع بكفاءة، يمكن أن يحقق عدة نتائج إيجابية على المدى القصير والمتوسط:

• خفض معدل البطالة ولو بشكل جزئي.

• تمهيد الطريق لإعادة الإعمار والاستثمار.

• تحسين البيئة الحضرية وتقليل المخاطر الصحية.

• دعم الاستقرار الاجتماعي من خلال تحريك عجلة الاقتصاد.

كما أن إزالة الركام تُعد شرطًا أساسيًا لعودة النشاط في قطاعات حيوية مثل الإسكان، التجارة، والخدمات.

توصيات لتعظيم الأثر الاقتصادي

لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذا الدعم، يمكن طرح عدد من التوصيات:

1. ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المنفذة والمؤسسات المحلية لتحديد أولويات المناطق الأكثر تضررًا.

2. الاستثمار في تقنيات إعادة التدوير لتقليل التكلفة وتعزيز الاستدامة.

3. الضغط الدولي لضمان تسهيل دخول المعدات والمواد اللازمة دون قيود.

4. ربط مشاريع إزالة الركام ببرامج تشغيل مؤقتة لتقليل البطالة.

5. تعزيز الشفافية في إدارة التمويل لضمان استدامة الدعم الدولي.

المصدر / فلسطين أون لاين