سجل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور هدفين في فوز ريال مدريد 2-1 على ضيفه ديبورتيفو ألافيس اليوم الثلاثاء، ليعود ‌صاحب الأرض للانتصارات في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

ورفع ريال مدريد، الذي حقق فوزه الأول في ثلاث مباريات بعد خسارة من ريال مايوركا وتعادل مع جيرونا، رصيده إلى 73 نقطة متأخرا بفارق ست نقاط عن برشلونة المتصدر الذي سيواجه سيلتا فيغو اليوم الأربعاء.

وسيطر ريال مدريد مع بداية المباراة أمام الفريق الذي يصارع من أجل البقاء في دوري الأضواء، ونجح مبابي في منحه التقدم بعدما أطلق تسديدة أبدلت اتجاهها واستقرت في الزاوية السفلية بعد نصف ساعة من اللعب.

وكان الهدف رقم 24 لمهاجم فرنسا مبابي، الذي عزز صدارته لقائمة هدافي الدوري.

ولم يعكر صفو فريق المدرب ألفارو أربيلوا سوى خروج المدافع إيدر ميليتاو بسبب الإصابة قرب الاستراحة، بعدما شعر بألم في ساقه اليسرى عقب إطلاق تسديدة من داخل منطقة جزاء ألافيس.

وكاد الفريق الزائر أن يدرك التعادل في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ‌بعدما سدد توني مارتينيز في القائم الأيمن قبل أن يحاول مجددا ويطلق تسديدة قوية ‌أنقذها الحارس أندري لونين.

وضاعف فينيسيوس جونيور النتيجة لريال مدريد فور نهاية الاستراحة، بعدما سيطر على الكرة من الجانب الأيسر وأطلق تسديدة من مدى ‌بعيد استقرت في الزاوية الضيقة للحارس أنطونيو سيفيرا.

وأهدر مبابي فرصة خطيرة بعدما أطلق تسديدة من منتصف الملعب أثناء هجمة مرتدة، لكنها ذهبت أعلى العارضة على الرغم من تقدم الحارس سيفيرا عن مرماه.

وقلص ألافيس الفارق في الوقت بدل الضائع بعدما استغل مارتينيز تسديدة منخفضة من أندير جيفارا وحولها بالكعب في شباك لونين.

وظل ألافيس في المركز 17 وله 33 نقطة، مبتعدا بنقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

