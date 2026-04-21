فرنسا.. منظمة يهودية تقاضي شركة FedEx بتهمة التواطؤ بالإبادة في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

رفعت منظمة الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام (UJFP) غير الحكومية دعوى قضائية في باريس ضد الفرع الفرنسي لشركة فيديكس الأمريكية، بتهمة "التواطؤ في الإبادة الجماعية بسبب دور هذا الفرع في نقل قطع غيار عبر فرنسا للطائرات العسكرية الإسرائيلية المستخدمة في قطاع غزة ".

وبحسب الدعوى المقدمة إلى النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب (PNAT)، حملت منظمة الاتحاد اليهودي، فرع شركة فيديكس في فرنسا مسؤولية "نقل وتوجيه وتسليم مكونات الطائرات العسكرية الحيوية" من الولايات المتحدة إلى "إسرائيل".

وأكدت المنظمة، أن تصرف فرع فيديكس الفرنسي متواطِئ في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية، من خلال شحن مكونات طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-35، والتي استخدمها الجيش الإسرائيلي خلال القتال في قطاع غزة.

وتستند الدعوى القضائية التي رفعتها المنظمة اليهودية، إلى تقرير صادر عن حركة " Urgence Palestine " المؤيدة للفلسطينيين، التي تختص في موضوع توريد الشحنات والمكونات العسكرية من الولايات المتحدة إلى إسرائيل عبر الأراضي الفرنسية من أبريل إلى أكتوبر 2025.

وبحسب التقرير، شملت هذه الشحنات 117 طردا، ونُفذت عبر فرع شركة فيديكس في فرنسا. من بين هذه الطرود، تم شحن 22 طردا مباشرةً إلى إسرائيل، وشُحنت ثلاثة منها على الأقل على متن طائرات فيديكس المسجلة في فرنسا.