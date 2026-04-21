"مقر خاتم الأنبياء": طهران مستعدة للرد المناسب على أي انتهاكٍ من العدو

أكّد قائد "مقر خاتم الأنبياء المركزي" في إيران علي عبد اللهي، يوم الثلاثاء، أنّ القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد الحاسم على انتهاك العدو للعهود.

وقال عبد اللهي في بيان بمناسبة ذكرى تأسيس حرس الثورة الإسلامية في إيران إنّ "القوات المسلحة الإيرانية الشجاعة مستعدة لتوجيه ردود حاسمة وفورية ومؤثرة على تهديدات العدو واعتداءاته".

قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران، علي عبد اللهي

وأشار إلى أنّ التفوّق الميداني للقوات المسلحة الإيرانية سيقطع الطريق على أوهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورواياته المضللة بشأن واقع الجبهة.

وشدد على كفاءتها المطلقة في إدارة والسيطرة على مضيق هرمز على الرغم من حالة الصمت العسكري الراهنة، خاتماً أن "طهران سترد بالشكل المناسب على أيّ انتهاكٍ للعهود.

وكان الجانبان الأمريكي والإيراني قد عقدا، الأسبوع الماضي، جولة أولى من المحادثات الموسّعة، ضمّت فرقاً تقنية ومتخصصة بالشأن المالي والنقدي، وكان على رأس وفد طهران كل من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقتشي، بينما قاد وفد واشنطن نائب الرئيس جيه دي فانس والمبعوثان الرئاسيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات