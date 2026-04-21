"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في الهند

أسعار المعادن النفيسة تتراجع مع اقتراب انتهاء هدنة واشنطن وطهران

"العفو الدولية": "إسرائيل" تجاوزت الخطوط الحمراء وينبغي فض الشراكة معها

"مقر خاتم الأنبياء": طهران مستعدة للرد المناسب على أي انتهاكٍ من العدو

روسيا تعلن السيطرة على 1700 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية منذ بداية العام

شهداء وإصابات بنيران الاحتلال في خان يونس وبيت لاهيا

رام الله: شهيدان وإصابات برصاص المستوطنين في قرية المغير

الاحتلال يضيء "نجمة داود" على سطح الحرم الإبراهيمي بالخليل

مقتل فتاة وشاب في الداخل المحتل يرفع حصيلة الجرائم لـ 85

رئيس نيكاراغوا يصف ترامب بـ "المختل عقلياً" بسبب حربه على إيران

21 ابريل 2026 . الساعة 14:11 بتوقيت القدس
العلم الإيراني

أكّد قائد "مقر خاتم الأنبياء المركزي" في إيران علي عبد اللهي، يوم الثلاثاء، أنّ القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد الحاسم على انتهاك العدو للعهود.

وقال عبد اللهي في بيان بمناسبة ذكرى تأسيس حرس الثورة الإسلامية في إيران إنّ "القوات المسلحة الإيرانية الشجاعة مستعدة لتوجيه ردود حاسمة وفورية ومؤثرة على تهديدات  العدو واعتداءاته".

قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران، علي عبد اللهي

وأشار إلى أنّ التفوّق الميداني للقوات المسلحة الإيرانية سيقطع الطريق على أوهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورواياته المضللة بشأن واقع الجبهة.

اقرأ أيضًا: التلفزيون الإيراني ينفي توجه أي وفد إلى باكستان

وشدد على كفاءتها المطلقة في إدارة والسيطرة على مضيق هرمز على الرغم من حالة الصمت العسكري الراهنة، خاتماً أن "طهران سترد بالشكل المناسب على أيّ انتهاكٍ للعهود.

وكان الجانبان الأمريكي والإيراني قد عقدا، الأسبوع الماضي، جولة أولى من المحادثات الموسّعة، ضمّت فرقاً تقنية ومتخصصة بالشأن المالي والنقدي، وكان على رأس وفد طهران كل من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقتشي، بينما قاد وفد واشنطن نائب الرئيس جيه دي فانس والمبعوثان الرئاسيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
