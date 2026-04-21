التلفزيون الإيراني ينفي توجه أي وفد إلى باكستان

نفى التلفزيون الإيراني، يوم الثلاثاء، ما تم تداوله بشأن توجه أي وفد إيراني إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مؤكداً أنه "حتى الآن لم يتوجه أي وفد، سواء رئيسي أو فرعي".

وأشار التلفزيون الإيراني إلى عدم صحة الأنباء التي تحدثت منذ السبت عن عزيمة أو وصول وفد إيراني إلى باكستان.

وأكد أن المسؤولين الإيرانيين شددوا، منذ مساء الأحد الماضي، على موقف ثابت يقضي بعدم القبول بالتفاوض "تحت ظل التهديد ونقض العهد"، لافتاً إلى أن استمرار المشاركة في أي مفاوضات يبقى مرهوناً بتغيير سلوك ومواقف الولايات المتحدة.

ومن جهته، أكّد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، أن بلاده لن تقبل بالتفاوض تحت الضغط، وأنها أعدت نفسها لجولة جديدة من الحرب خلال فترة الهدنة.

وقال قاليباف، في منشور على منصة "إكس"، أمس الاثنين، "بفرضه الحصار وانتهاكه وقف إطلاق النار، يسعى ترامب إلى تحويل طاولة المفاوضات إلى طاولة استسلام أو تبرير تجدد الأعمال العدائية، حسبما يراه مناسباً".

وأضاف "نحن لا نقبل المفاوضات تحت وطأة التهديدات، وقد كنا خلال الأسبوعين الماضيين نستعد لكشف أوراق جديدة في ساحة المعركة".

وكان الجانبان الأمريكي والإيراني قد عقدا، الأسبوع الماضي، جولة أولى من المحادثات الموسّعة، ضمّت فرقاً تقنية ومتخصصة بالشأن المالي والنقدي، وكان على رأس وفد طهران كل من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقتشي، بينما قاد وفد واشنطن نائب الرئيس جيه دي فانس والمبعوثان الرئاسيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف.

المصدر / فلسطين أون لاين