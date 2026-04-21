الصحة بغزة: 7 شهداء و 21 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

رئيس وزراء المجر الجديد يتوعد باعتقال نتنياهو إذا زار بودابست

الاقتصاد بغزة تكشف عن تلاعب في سوق المواد الغذائية المجمدة

إيران تُعدم متهمًا بتهمة التجسس لصالح الاحتلال الإسرائيلي

وسط دعوات لفسخها.. الاتحاد الأوروبي يناقش اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل"

قاليباف: لن نقبل التّفاوض تحت الضغط وأعددنا أنفسنا لجولة جديدة من الحرب

شركة أمنية: رسائل احتيالية تستهدف سفنًا عالقة وتعرض "مرورًا آمنًا" عبر "هرمز"

سباق مع العتمة… الجريح بلال المبحوح ينتظر “الفرصة الأخيرة” للإبصار

استشهاد سيدة متأثرة بإصابتها خلال اقتحام مخيم جنين قبل عامين ونصف

صحيفة: مباحثات بين "مجلس السلام" و "دي.بي ورلد" لإدارة إعمار غزة وتطوير بنيتها التحتية

21 ابريل 2026 . الساعة 10:30 بتوقيت القدس
رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف

أكّد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، أن بلاده لن تقبل بالتفاوض تحت الضغط، وأنها أعدت نفسها لجولة جديدة من الحرب خلال فترة الهدنة.

وقال قاليباف، في منشور على منصة "إكس"، أمس الاثنين، "بفرضه الحصار وانتهاكه وقف إطلاق النار، يسعى ترامب إلى تحويل طاولة المفاوضات إلى طاولة استسلام أو تبرير تجدد الأعمال العدائية، حسبما يراه مناسباً".

وأضاف "نحن لا نقبل المفاوضات تحت وطأة التهديدات، وقد كنا خلال الأسبوعين الماضيين نستعد لكشف أوراق جديدة في ساحة المعركة".

اقرأ أيضًا: الرئيس الإيراني: عدم الثقة بواشنطن "ضرورة لا تقبل النقاش"

وكان الجانبان الأمريكي والإيراني قد عقدا، الأسبوع الماضي، جولة أولى من المحادثات الموسّعة، ضمّت فرقاً تقنية ومتخصصة بالشأن المالي والنقدي، وكان على رأس وفد طهران كل من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقتشي، بينما قاد وفد واشنطن نائب الرئيس جيه دي فانس والمبعوثان الرئاسيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف.

وتواجه الجولة الجديدة المزمع إقامتها في باكستان تعقيدات مرتبطة بالحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية، والمطالب الأميركية المفرطة، وفق ما أعلن مسؤولون إيرانيون.

وتصر الولايات المتحدة على مطالبها بشأن وقف تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، وترفض شمل المنطقة بأكملها في مسار سلام واحد، كما تبدي تعنتاً تجاه مطالب طهران بالإفراج عن الأصول المجمدة، ورفع العقوبات، ودفع تعوضات عن الأضرار التي حلت في البلاد من جراء العدوان.

المصدر / فلسطين أون لاين
