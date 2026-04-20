الرئيس الإيراني: عدم الثقة بواشنطن "ضرورة لا تقبل النقاش"

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الاثنين، أنّ تجاوز مرحلة الحرب لا يعني نهاية التحديات، بل يشكّل بداية مرحلة أكثر أهمية تتطلب تعاطياً حذراً، مشددًا على أن الحرب لا تخدم أي طرف.

ودعا بزشكيان في تصريحات صحفية إلى اتباع جميع السبل العقلانية والدبلوماسية لخفض التوتر مع الولايات المتحدة، مشددًا في الوقت نفسه على أن اليقظة وعدم الثقة في التعامل مع واشنطن “ضرورة لا تقبل النقاش”.

وأمس، بحث كل من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف، خلال اتصال هاتفي، الوضع الإقليمي الراهن.

وأشار بزشكيان، خلال الاتصال، إلى أنّ أميركا استمرت بنكث العهود وبسلوكياتها الاستعلائية وغير المعقولة في أثناء المفاوضات وفترة وقف إطلاق النار، مؤكداً أنّ استمرار الإجراءات الاستفزازية وغير القانونية لأميركا في ما يسمى بـ "الحصار البحري" ضد إيران هو انتهاك صارخ لتفاهم وقف إطلاق النار ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.

وكان الجانبان الأمريكي والإيراني قد عقدا، الأسبوع الماضي، جولة أولى من المحادثات الموسّعة، ضمّت فرقاً تقنية ومتخصصة بالشأن المالي والنقدي، وكان على رأس وفد طهران كل من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقتشي، بينما قاد وفد واشنطن نائب الرئيس جيه دي فانس والمبعوثان الرئاسيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف.

وتواجه الجولة الجديدة المزمع إقامتها في باكستان تعقيدات مرتبطة بالحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية، والمطالب الأميركية المفرطة، وفق ما أعلن مسؤولون إيرانيون.

