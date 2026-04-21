مقتل فتاة وشاب في الداخل المحتل يرفع حصيلة الجرائم إلى 85 منذ بداية العام

قُتلت شابة تبلغ من العمر 27 عامًا، مساء الإثنين، إثر جريمة إطلاق نار وقعت قرب مدينة رهط في منطقة النقب، فيما قُتل شاب آخر في حادثة منفصلة بمدينة كفر قاسم، ما يرفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي عام 1948 إلى 85 قتيلًا منذ بداية العام الجاري.

وأفادت مصادر محلية بأن ضحية جريمة كفر قاسم هو الشاب أحمد عيسى، في حين لم تُعلن تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الجريمتين أو دوافعهما حتى الآن.



من موقع جريمة سابقة (أرشيفية)

وبحسب معطيات محلية، تشمل الحصيلة الإجمالية منذ مطلع العام 7 نساء، فيما لم تتمكن الشرطة سوى من حل عدد محدود من القضايا، وسط انتقادات متصاعدة لأدائها في مواجهة تفشي الجريمة والعنف.

ومنذ بداية شهر نيسان/أبريل وحده، قُتل 11 شخصًا في حوادث متفرقة، ضمن سلسلة جرائم مستمرة تشهدها البلدات العربية، والتي تطال أيضًا قاصرين، إلى جانب ضحايا برصاص الشرطة في بعض الحالات.

وتتواصل المطالبات بتشديد الإجراءات الأمنية وملاحقة منظمات الإجرام، في ظل تصاعد حالة القلق من اتساع رقعة العنف داخل المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني المحتل، وتقاعس شرطة الاحتلال عن ملاحقة الجناة.

