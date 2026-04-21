غالانت يقرّ بإخفاقات 7 أكتوبر: "تجاهلوا المعلومات ولم يوقظوني من النوم"

قال وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، إنه لم يتم إيقاظه أو إبلاغه بالمعلومات الاستخباراتية قبل هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، معتبرًا أن تقدير الموقف آنذاك أدى إلى تجاهل معطيات كان يمكن أن تغيّر مسار الأحداث.

وأوضح غالانت، في مقابلة مع "القناة 12" الإسرائيلية، أن الجهات المختصة لم تعتبر المعلومات المتوفرة مهمة بالقدر الكافي لإيقاظه، زاعمًا: "لو تم اطلاعي في الوقت المناسب، لتصرفت بشكل مختلف وطلبت الاستعداد لاحتمال الخطأ في التقديرات".

وأشار إلى أنه قبل نحو عشرة أيام من الهجوم، وخلال فترة عيد "العرش"، زار منطقة غلاف غزة، حيث لاحظ مؤشرات ميدانية مقلقة. وقال إنه أوصى الجنود حينها بعدم الاعتماد الكامل على المعلومات الاستخباراتية، داعيًا إلى المراقبة المباشرة ورفع مستوى الجاهزية.

وفي سياق حديثه، اعتبر غالانت أن حركة حماس شهدت تصاعدًا في قدراتها خلال السنوات التي سبقت الهجوم، مشددًا على ضرورة فتح تحقيق شامل، يشمل كل من تولى مناصب قيادية في "إسرائيل" خلال تلك الفترة، للوقوف على أسباب الإخفاق.

