الصحة بغزة: 7 شهداء و 21 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

رئيس وزراء المجر الجديد يتوعد باعتقال نتنياهو إذا زار بودابست

الاقتصاد بغزة تكشف عن تلاعب في سوق المواد الغذائية المجمدة

إيران تُعدم متهمًا بتهمة التجسس لصالح الاحتلال الإسرائيلي

وسط دعوات لفسخها.. الاتحاد الأوروبي يناقش اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل"

قاليباف: لن نقبل التّفاوض تحت الضغط وأعددنا أنفسنا لجولة جديدة من الحرب

شركة أمنية: رسائل احتيالية تستهدف سفنًا عالقة وتعرض "مرورًا آمنًا" عبر "هرمز"

سباق مع العتمة… الجريح بلال المبحوح ينتظر “الفرصة الأخيرة” للإبصار

استشهاد سيدة متأثرة بإصابتها خلال اقتحام مخيم جنين قبل عامين ونصف

صحيفة: مباحثات بين "مجلس السلام" و "دي.بي ورلد" لإدارة إعمار غزة وتطوير بنيتها التحتية

21 ابريل 2026 . الساعة 10:20 بتوقيت القدس
والد السيدة رجاء عويس يحمل صورتها (أرشيف)

استُشهدت، صباح الثلاثاء، سيدة من مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، متأثرة بإصابتها التي تعرضت لها قبل نحو عامين ونصف.

وأفادت مصادر محلية، بأن السيدة رجاء عويس (45 عاماً) استُشهدت في مستشفى ابن سينا، متأثرة بإصابتها بشظايا في الدماغ.

وكانت عويس قد أُصيبت عام 2023 خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين، عقب تفجير جنود الاحتلال باب منزلها أثناء مداهمته، ما أدى إلى إصابتها بشظايا في الرأس، وتضرر خلايا الدماغ، ودخولها في غيبوبة منذ ذلك الحين، إلى أن أُعلن عن استشهادها صباح اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين
