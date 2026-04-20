أمن المقاومة يكشف تفاصيل "كمين خانيونس" ضد المليشيات المتعاونة مع الاحتلال

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت قوة "رادع" التابعة لأمن المقاومة في غزة، يوم الإثنين، تنفيذ ضربة ميدانية ضد تحركات العصابات العميلة في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت "رادع"، في بيان صحافي، إنه وبعد رصد 3 جيبات معادية بمنطقة "الخط الأصفر" شرق المدينة، وحاولت العصابات تنفيذ عمل تخريبي تحت غطاء توزيع السجائر والأموال لاستخدام المواطنين كدروع بشرية.

وأضافـت، أن عناصرها فتحوا النيران على الجيبات باستهداف الجيب الأول بقذيفة "تاندوم" أصابته بشكل مباشر، وبالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على الجيبين الثاني والثالث؛ ما أوقع قتلى وجرحى وأربك العملاء ودفعهم للفرار من الجيب الثاني.

وأشارت إلى تدخل طيران العدو بإسناد العملاء وإطلاق النار لتأمين انسحابهم، كما قصف الطيران الجيب الذي فر منه العملاء بصاروخ لإخفاء أثر فشلهم.

وصباح اليوم، قُتل عدد من أفراد الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، إثر كمين محكم نفذته المقاومة الفلسطينية شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد محاولة تلك العناصر التسلل باتجاه المدينة.

ووفق مصادر ميدانية، فقد دوّى إطلاق نار كثيف في المنطقة أعقبه — بعد نحو نصف ساعة — استهداف مباشر لجيب كانت تستقله المجموعة بقذيفة مضادة للدروع، ما أدى إلى تدمير الجيب ومقتل من بداخله، وشوهدت النيران تشتعل فيه.

وأفادت المصادر بأن طائرات الاحتلال حاولت التدخل لتأمين الحماية لعناصر الميليشيات، لكنها فشلت في إخلائهم نتيجة دقة الكمين، ليعود الطيران الحربي ويقصف المركبة المشتعلة في محاولة لمنع وصول قوات المقاومة إليهما.

ويأتي هذا الكمين بعد يوم واحد فقط من معلومات أفادت بنيّة تلك العصابات تنفيذ اعتداء داخلية ضد المواطنين، في إطار سلسلة من التحركات التي حاولت مجموعات مرتبطة بالاحتلال تنفيذها خلال الأسابيع الماضية، قبل أن تتصدى لها المقاومة.

وتشهد مناطق جنوب قطاع غزة منذ أسابيع نشاطًا أمنيًا مكثفًا من جانب المقاومة، بهدف ملاحقة شبكات متعاونة تحاول — بحسب المصادر — تنفيذ مهمات مرتبطة بجيش الاحتلال أو جمع معلومات ميدانية له.