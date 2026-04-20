هواوي تواصل المنافسة العالمية بسلسلة Pura 90 الجديدة

كشفت شركة هواوي الصينية الاثنين عن سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة "Pura 90"، والتي تركز على الكاميرا، خلال فعالية أقيمت في الصين.

ويركز هذا الإطلاق بشكل أساسي على هاتفي Pura 90 Pro وPura 90 Pro Max، وهما الجيل الجديد من هاتف Pura 80 Pro الذي أُطلق العام الماضي.

لكن هاتفًا جديدًا خلفًا لهاتف Pura 80 Ultra غائب عن هذه السلسلة، ولم تُفصح "هواوي" بعد عن الكثير من المعلومات حول موعد توفره، بحسب تقرير لموقع "أندرويد أورثورتي" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

Pura 90 Pro Max

أبرز التغييرات في هذه الهواتف تكمن في الكاميرات. ويأتي هاتف Pura 90 Pro Max، وهو الإصدار الأعلى فئة، مزودًا بعدسة تقريب بصري (تيليفوتو) بدقة 200 ميغابكسل مع مستشعر بحجم 1/1.28 بوصة.

ويُعتبر هذا تحسنًا مقارنة بعدسة التيليفوتو بدقة 50 ميغابكسل مع تقريب 10x في إصدار Ultra من العام الماضي. ومع ذلك، تم تقليل مستوى التقريب إلى 4x فقط، ما يشير إلى احتمال إطلاق نسخة Ultra لاحقًا.

وقالت "هواوي" إن هذا هو أول مستشعر في العالم بدقة 200 ميغابكسل من نوع RYYB (أحمر-أصفر-أصفر-أزرق).

وكانت الشركة تعتمد هذا النوع من المستشعرات بدلًا من مستشعرات RGB التقليدية منذ عدة سنوات، إذ يتيح التقاط قدر أكبر من الضوء، ما يوفر مستوى أعلى من التفاصيل في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ومن المتوقع أن يكون أداء عدسة التيليفوتو هنا مشابهًا لما هو موجود في أجهزة أخرى مزودة بعدسات تيليفوتو بدقة 200 ميغابكسل، مثل OPPO Find X9 Pro وOPPO Find X9 Ultra وVivo X300 Pro وVivo X300 Ultra.

وأشارت "هواوي" إلى أن هذا المستشعر يمكن استخدامه لالتقاط صور RAW -أي صور بكامل بياناتها بدون أي معالجة- بدقة 200 ميغابكسل، وكذلك لتصوير فيديوهات بجودة قريبة من الجودة البصرية عند تقريب يصل إلى 20x.

يأتي هاتف Pura 90 Pro Max بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميغابكسل يدعم أيضًا تقنية LOFIC HDR، على غرار هاتف Xiaomi 17 Ultra. وتتيح هذه التقنية تحسين التباين وضمان إضاءة متوازنة عبر الإطار، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة. كما يضم الهاتف كاميرا واسعة الزاوية بدقة 40 ميغابكسل.

ويدعم Pura 90 Pro Max أيضًا عدسة كاميرا إضافية يمكن تركيبها، توفر تقريبًا بصريًا إضافيًا بمقدار 3.3x لتعزيز قدرات التكبير في الهاتف. وتدّعي "هواوي" أنه يمكنه التقاط صور خالية من العيوب تقريبًا عند مستوى تقريب يصل إلى نحو 27x.

Pura 90 Pro

يأتي هاتف Pura 90 Pro أيضًا بثلاث كاميرات، ولكن بدلًا من عدسة التقريب بدقة 200 ميغابكسل، يحتوي فقط على مستشعر بدقة 50 ميغابكسل مع تقريب بصري 4x.

يتميز هاتفا Pura 90 Pro وPro Max بالعتاد الداخلي نفسه، بما في ذلك معالج Kirin 9030S وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 غيغابايت.

يعمل الهاتفان بإصدار Harmony OS 6.1 من نظام التشغيل، وتُحاكي واجهته إلى حد كبير واجهة "الزجاج السائل" في نظام iOS 26.

يأتي هاتف Pura 90 Pro بشاشة LTPO AMOLED بقياس 6.6 بوصة ذات حواف وزوايا منحنية، بينما يتميز هاتف Pro Max بشاشة أكبر مقاس 6.9 بوصة بميزات مماثلة.

يضم الهاتفان بطارية ضخمة بسعة 6,000 مللي أمبير، مما يوفر طاقة تدوم طويلًا لساعات من تشغيل الفيديو وتصفح الإنترنت.

تزود الشركة هاتف Pura 90 Pro Max بشاحن فائق السرعة بقوة 100 واط. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الهاتفان الشحن اللاسلكي بقوة 80 واط والشحن العكسي اللاسلكي.

إضافة إلى ذلك، يمكن لهذين الهاتفين الرائدين شحن هواتف أخرى لاسلكيًا بقوة 18 واط باستخدام كابل USB. أما هاتف Pura 90 Pro فيأتي بشاحن سلكي بقوة 66 واط

