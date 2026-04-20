"استخراج رفات أبنائهم الشهداء وتغيير جغرافية المدينة"

عائلات شهداء رفح تستنكر تعاوُن شركة "مسعود وعلي" مع الاحتلال

20 ابريل 2026 . الساعة 14:46 بتوقيت القدس
الدمار الذي خلفه قصف الاحتلال في رفح (أرشيفية)

استنكر تجمع عائلات شهداء مدينة رفح ما تقوم به شركة المقاولات الفلسطينية "مسعود وعلي" من استخراج رفات أبنائهم الشهداء من تحت الأنقاض في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأشار التجمع إلى أن شركة "مسعود وعلي" تتعاون بشكل مباشر مع الاحتلال الإسرائيلي في مشاريع إزالة أنقاض البيوت وانتشال جثث الشهداء، في جريمة متكاملة الأركان.

وأدان تجمع عائلات شهداء رفح ما تقوم به الشركة حاليًا من إزالة الركام، وتخريب ممتلكات المواطنين، وتغيير جغرافية المدينة بشكل كامل، إضافة إلى انتشال مئات جثث الشهداء من تحت ركام البيوت التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة.

وحمّل تجمع عائلات رفح شركة "مسعود وعلي" المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تخريب ممتلكات المواطنين في المدينة، والعمل ضمن مخططات الاحتلال الإسرائيلي وميليشياته.

