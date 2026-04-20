بناءً على نصيحة إسلام آباد.. ترامب يراجع قرار حصار الموانئ الإيرانية

فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

20 ابريل 2026 . الساعة 14:42 بتوقيت القدس
...
ترامب لدى استقباله في البيت الأبيض رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير (على يساره) ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في أيلول 2025

قال مصدر أمني باكستاني الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ قائد الجيش عاصم منير في اتصال هاتفي ‌بأنه سيأخذ بعين ‌الاعتبار نصيحته بشأن عرقلة حصار الموانئ ‌الإيرانية لمحادثات إنهاء الحرب مع طهران.

ومع ذلك، أظهرت بيانات تتبع السفن أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز متوقفة تماما الاثنين،  إذ لم تمر سوى ثلاث سفن خلال 12 ساعة مضت.

وأظهرت تحليلات لصور الأقمار الصناعية وبيانات من سينماكس وبيانات تتبع للسفن من كبلر أن ناقلة (نيرو) التي تنقل منتجات نفطية، وهي خاضعة لعقوبات ‌بريطانية، غادرت الخليج وتبحر ‌عبر المضيق اليوم الاثنين.

وأشارت البيانات إلى أن سفينتين ‌إحداهما ناقلة كيماويات والأخرى ناقلة لغاز البترول المسال، أبحرتا إلى الخليج عبر المضيق اليوم الاثنين.

في السياق، أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاثنين، على ضرورة الحفاظ على حركة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

ونقلت قناة “سي سي تي في” أن شي شدد خلال الاتصال على أنه “يجب أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا أمام الملاحة الطبيعية. فهذا يصبّ في المصلحة المشتركة لدول المنطقة والمجتمع الدولي”، داعيا إلى “وقف فوري وشامل لإطلاق النار”.

المصدر / وكالات
#إيران #ترامب #باكستان #مضيق هرمز

تعليق عبر الفيس بوك

