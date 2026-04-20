في تحدٍ للمجتمع الدولي.. وزير إسرائيلي يؤكد الاستمرار في ضم الضفة

20 ابريل 2026 . الساعة 13:42 بتوقيت القدس
حكومة الاحتلال تُسرّع وتيرة الضم الفعلي للضفة (أرشيف)

أكد وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، الاثنين، أن حكومة بنيامين نتنياهو تطبق الضم على أرض الواقع في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في تحد واضح للموقف الدولي الرافض للضم.

وقال كوهين، عضو المجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابينت” عبر منصة “إكس”، إن ما يحدث هو “تطبيق السيادة على أرض الواقع”.

وكلمة “السيادة” تستخدمها حكومة الاحتلال الإسرائيلية للتعبير عن “الضم”، الذي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العلن إنه يرفض تطبيقه بالضفة الغربية.

وأضاف كوهين، القيادي بحزب “الليكود” بقيادة نتنياهو: توصلت إلى اتفاق مع رئيس مجلس السامرة (مستوطنات شمالي الضفة) يوسي داغان بشأن ربط المستوطنات الجديدة بشبكات الكهرباء والمياه، وبينها حومش، وصا نور، ورحبعام، وعيبال”.

ودون جدوى تدعو السلطة في رام الله منذ عقود المجتمع الدولي إلى وقف الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

#الضم #الاستيطان #الضفة الغربية

