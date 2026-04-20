أسعار النفط تقفز بـ 5% وسط توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران

أسعار النفط تقفز بـ 5% وسط توترات متصاعدة بين واشنطن وطهران

20 ابريل 2026 . الساعة 10:51 بتوقيت القدس
برنت يتجاوز 95 دولاراً بعد احتجاز أمريكا لسفينة إيرانية وتوقف حركة هرمز (أرشيف)

تعافت أسعار النفط وارتفعت بأكثر من خمسة بالمئة الاثنين، وسط مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار بين واشنطن ‌وطهران بعد أن احتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية وبقيت حركة المرور عبر مضيق هرمز متوقفة إلى حد كبير.

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 5.08 دولار للبرميل، أو 5.62 بالمئة، لتصل إلى 95.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:18 بتوقيت غرينتش، بينما وصل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 88.86 دولار للبرميل، مرتفعا 5.01 دولار أو 5.97 بالمئة.

وتراجع الخامان تسعة بالمئة يوم الجمعة، ليسجلا أكبر انخفاض يومي لهما منذ 18 نيسان/ أبريل، بعد أن أعلنت إيران أن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على عدم إغلاق المضيق مرة أخرى.

وقالت جون جو، كبيرة محللي سوق النفط في شركة سبارتا كوموديتيز “في غضون 24 ساعة من إعلان يوم الجمعة بالفتح الكامل، كانت هناك بالفعل ناقلات تعرضت لإطلاق نار من قبل الحرس الثوري الإسلامي، مما أدى إلى مزيد من المخاوف لدى ‌شركات الشحن بشأن محاولة المغادرة”.

وأضافت “الأوضاع الأساسية للسوق تزداد سوءا، إذ لا يزال هناك 10 إلى 11 مليون ‌برميل يوميا من النفط الخام محجوبا”.

وقالت الولايات المتحدة يوم الأحد إنها احتجزت سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق حصار تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية، بينما ‌قالت طهران إنها سترد وسط مخاوف متزايدة من استئناف الأعمال القتالية.

كما أعلنت طهران أنها لن تشارك في الجولة الثانية من المفاوضات التي كانت الولايات المتحدة تأمل في أن تبدأ قبل انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين مع إيران هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات كبلر أن أكثر من 20 سفينة عبرت المضيق يوم السبت محملة بالنفط والغاز البترولي المسال والمعادن والأسمدة، وهو أعلى عدد من السفن التي تعبر الممر المائي منذ أول آذار/ مارس.

المصدر / وكالات
