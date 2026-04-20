طقس فلسطين: أجواء غائمة وانخفاض آخر على الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، يوم الاثنين، غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وغدا الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا ومعتدلا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء فرصة ضعيفة خلال ساعات الصباح لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما الأربعاء: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ربيعي ومعتدل ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس: يكون الجو صاف بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لذا يكون الجو ربيعيا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد خلال يوم الاثنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع موج البحر.

المصدر / فلسطين أون لاين