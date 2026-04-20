حماس: افتتاح الاحتلال مستوطنة "صانور" جنوب جنين خطوة تهويدية تصعيدية خطيرة

20 ابريل 2026 . الساعة 08:16 بتوقيت القدس
...
شعار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمود مرداوي أن افتتاح مستوطنة "صانور" جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة بدعم رسمي من حكومة الاحتلال المتطرفة، يمثل خطوة تهويدية تصعيدية خطيرة تستهدف شعبنا في الضفة الغربية والوجود الفلسطيني في كل مكان، وتستدعي النفير الواسع للتصدي لمخططات التوسع الاستيطاني.

وأشار مرداوي في تصريحات صحفية، أمس الأحد، إلى أن هذا الافتتاح وما شهده من حضور قيادات المستوطنين ومسؤولين بحكومة الاحتلال الصهيونية، يؤكد أننا "أمام مرحلة غير مسبوقة من التمدد الاستيطاني، الذي يندرج ضمن ما يسمى خطة الضم والسيطرة الكاملة على الضفة والأرض الفلسطينية".

محمود مرداوي.jpg

القيادي في "حماس"، محمود مرداوي

وجدد القيادي في حماس التحذير من تداعيات ومخاطر المشاريع الاستيطانية في شمال الضفة الغربية، وإعادة إحياء بؤر استيطانية جرى إخلاؤها سابقاً، داعياً إلى تصعيد الغضب الشعبي وكافة سبل المقاومة لإفشال هذه المشاريع وإحباطها وحماية أرضنا من جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين
#ضم الضفة #الاستيطان #جنوب جنين #مستوطنة صانور

