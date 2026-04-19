بالأسماء.. سلطات الاحتلال ترفض طلبات الاستئناف لـ 56 معتقلًا إداريًا

متابعة/ فلسطين أون لاين
سلمت سلطات الاحتلال، يوم الأحد، ردودها بشأن طلبات استئناف تقدم بها 56 معتقلا إداريا، وتمثلت جميع الردود بالرفض.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، في بيان مشترك اليوم الأحد، أن 99% من ملفات المعتقلين الإداريين الذين توجهتا بها لمحاكم الاستئناف رفضت، وأن محاكم الاحتلال تواصل دورها في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداري، وتنفذ فقط ما تمليه عليها أوامر جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك).
- * بهاء حاتم عبد الحي/ مرفوض
- * تيسير محمود نجار/ مرفوض
- * حسام حابس بني عودة/ مرفوض
- * مهدي فالح زكارنة/ مرفوض
- * مالك موسى حسونة/ مرفوض
- * أنس عزمي صلاحات/ مرفوض
- * حمزة مجال الزغاري/ مرفوض
- * ماهر شاهر هارون/ مرفوض
- * زيد حسام حرب/ مرفوض
- * محمد تيسير عمران/ مرفوض
- * ياسر يحيى مساد/ مرفوض
- * فادي صالح الفولة/ مرفوض
- * علي ياسر بنس عودة/ مرفوض
- * عدنان عدنان زيود/ مرفوض
- * نديم سلامة زايد/ مرفوض
- * محمود رزق عيسى/ مرفوض
- * خالد أحمد عبد ربه/ مرفوض
- * عبد السلام محمود دراغمة/ مرفوض
- * نوار مناضل مشعطي/ مرفوض
- * محمد سليمان سروج/ مرفوض
- * عمرو نضال زين/ مرفوض
- * فخري فؤاد بني عودة/ مرفوض
- * حطاب ثابت حمدان/ مرفوض
- * جمال خليل أبو عرام/ مرفوض
- * كريم الله علي طه/ مرفوض
- * وسيم عارف فقها/ مرفوض
- * نمر محمد صالح/ مرفوض
- * محمود جمال معروف/ مرفوض
- * مؤمن أحمد هور/ مرفوض
- * عز الدين أحمد أبو سمن/ مرفوض
- * فكري موسى أبو عليا/ مرفوض
- * عمرو علي داود/ مرفوض
- * ادهم طه حمايل/ مرفوض
- * فراس ماهر قبها/ مرفوض
- * محمد عيسى الشافعي/ مرفوض
- * جمال سميح ياسين/ مرفوض
- * سامر فتحي قنديل/ مرفوض
- * اسلام أسيد عمار/ مرفوض
- * براء موسى ازحيمان/ مرفوض
- * محمد سعيد أبو رداحة/ مرفوض
- * عبد الحافظ أكرم رباع/ مرفوض
- * أنس ممدوح حمد/ مرفوض
- * محمد أحمد جلايطة مرفوض
- * نائل خميس عيسى/ مرفوض
- * يونس صبري قني/ مرفوض
- * عاصم أحمد كعبي/ مرفوض
- * حسين رشيد شحادة مرفوض
- * إسماعيل خليل الزير/ مرفوض
- * أحمد باسل مخلوف/ مرفوض
- * محمد جمال أبو جبل/ مرفوض
- * محمد شادي مكاوي/ مرفوض
- * صالح فايز نزال/ مرفوض
- * عبدالله وسام قنداح/ مرفوض
- * سيف الدين حسام عوض/ مرفوض
- * محمد طارق غنام/ مرفوض
- * تامر سامر سعد/ مرفوض