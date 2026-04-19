بالأسماء.. سلطات الاحتلال ترفض طلبات الاستئناف لـ 56 معتقلًا إداريًا

سلمت سلطات الاحتلال، يوم الأحد، ردودها بشأن طلبات استئناف تقدم بها 56 معتقلا إداريا، وتمثلت جميع الردود بالرفض.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، في بيان مشترك اليوم الأحد، أن 99% من ملفات المعتقلين الإداريين الذين توجهتا بها لمحاكم الاستئناف رفضت، وأن محاكم الاحتلال تواصل دورها في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداري، وتنفذ فقط ما تمليه عليها أوامر جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك).