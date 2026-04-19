حزب الله ينفي صلته بخلية عسكرية موقوفة في سوريا

19 ابريل 2026 . الساعة 21:35 بتوقيت القدس
...
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

نفى حزب الله، يوم الأحد، بشكل قاطع وجازم الادعاءات والاتهامات الكاذبة والمفبركة الصادرة عن وزارة الداخلية السورية حول ارتباط خلية تم القبض عليها في سوريا بالحزب.

 وقال الحزب في بيان صحافي، "نعيد التشديد على ما أعلنه مرارًا وتكرارًا أن لا تواجد للحزب داخل الأراضي السورية، وأن ليس لديه هناك أي نشاط مهما كان شكله ونوعه".

وأضاف، "نستغرب الإصرار المتكرر على زجّ اسم الحزب في كل حادثة أمنية، وكأن هناك محاولة مبرمجة لتحميله مسؤولية أي حدث بهدف تشويه صورة المقاومة ودورها الأساسي والوحيد وهو مواجهة العدو الإسرائيلي دفاعاً عن لبنان وشعبه".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات السورية أنها أحبطت مخططًا قالت إنه كان يهدف إلى إطلاق صواريخ من خارج الحدود بهدف "زعزعة الاستقرار في المنطقة"، متهمة خلية مرتبطة بحزب الله اللبناني بالوقوف خلفه.

#حزب الله #لبنان #سوريا #وزارة الداخلية السورية

