إسبانيا ستطلب من الاتحاد الأوروبي "فسخ" اتفاق الشراكة مع "إسرائيل"

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الأحد، أن بلاده ستطلب من الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، فسخ اتفاق الشراكة مع إسرائيل، التي "تنتهك القانون الدولي".

وقال سانشيز، في تجمع انتخابي في إقليم الأندلس: "الثلاثاء المقبل، ستقدم الحكومة الإسبانية اقتراحًا إلى أوروبا يهدف إلى فسخ اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل"، لأن حكومة "تنتهك القانون الدولي لا يمكن أن تكون شريكًا للاتحاد الأوروبي".

ويتضمن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2000، بندًا يجعل تنفيذه مشروطًا باحترام حقوق الإنسان.

وطعنت إسبانيا، للمرة الأولى، في الاتفاق في شباط/فبراير 2024، عندما أرسل سانشيز ورئيس الوزراء الإيرلندي آنذاك رسالة مشتركة إلى المفوضية الأوروبية، طالبا فيها بتقييم مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، في أعقاب بدء الحرب في غزة.

وشدد سانشيز، منذ ذلك الحين، موقفه تدريجيًا إزاء إسرائيل، لا سيما مع الحرب في لبنان.

وجاء تصريح سانشيز، اليوم الأحد، عقب رسالة بعثتها إيرلندا وسلوفينيا وإسبانيا إلى المفوضية الأوروبية، الجمعة، تطلب فيها "مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في الاجتماع القادم لمجلس الشؤون الخارجية".

