موعد صرف 60% من رواتب موظفي السلطة لشهر يناير 2026

أعلنت وزارة المالية والتخطيط، يوم الأحد، صرف دفعة مالية من رواتب موظفي السلطة لشهر يناير/ كانون الثاني 2026، على حساب الراتب بقيمة 2000 شيكل لشهر كانون الثاني يوم غد الإثنين.

وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، أن الرواتب ستودع في الحسابات البنكية صباح يوم الاثنين وفق الإجراءات المعتادة، مع مراعاة جميع التسهيلات لضمان وصول الرواتب للموظفين في الوقت المحدد.

وقالت، إنها عملت خلال الأسابيع الماضية على تأمين كل ما أمكن من موارد مالية، تسمح بدفع أعلى نسبة ممكنة من رواتب الموظفين، خصوصا في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية بقرصنة أموال المقاصة بشكل كامل للشهر الثاني عشر على التوالي، وتدني الجباية المحلية كانعكاس مباشر للصراع الإقليمي، وصعوبة تجنيد قروض مصرفية إضافية.

وأوضحت، أن هذه الجهود أفضت عن تأمين مبلغ 2000 شيقل كدفعة من راتب شهر كانون الثاني 1/ 2026، لكافة موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين، ومن كافة الدرجات والرتب، على أن يتم صرفها يوم غد الإثنين الموافق 20 نيسان 2026.