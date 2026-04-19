بالأسماء... الاحتلال يُفرج عن 24 أسيرًا من قطاع غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرج جيش الاحتلال، يوم الأحد، عن 24 أسيرًا من قطاع غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد أشهر عديدة من اعتقالهم في سجونه أثناء عمليات التوغل البرية خلال حرب الإبادة الجماعية، عانوا فيها من سوء التغذية والتعذيب الجسدي الشديد.

وقالت مصادر محلية، بأن الأسرى المفرج عنهم وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدنية دير البلح وسط قطاع غزة.

وبحسب المعطيات حتى مطلع نيسان/أبريل 2026، بلغ عدد الأسرى أكثر من (9600)، بينهم (86) أسيرة و(350) طفلًا، فيما وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى (3532)، وبلغ عدد المصنفين “مقاتلين غير شرعيين” (1251)، دون احتساب جميع معتقلي غزة في المعسكرات العسكرية.

ويواجه الأسرى الفلسطينيون أوضاعًا قاسية تشمل التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي المتعمد ضمن سياسة “القتل البطيء”، إلى جانب العزل والتنكيل اليومي وتصاعد جرائم الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة وحرمانهم من التواصل ومعرفة مصيرهم.

وأسماء الأسرى الذين أُفرج عنهم اليوم من سجون الاحتلال، هم:

1. حسن محمد حسين الأدهم

العمر: 59 عاماً

السكن: جباليا

مكان الاحتجاز: سجن عوفر

2. محمد صالح حميد القنوع

العمر: 29 عاماً

السكن: جباليا

مكان الاحتجاز: سجن عوفر

3. عبادة ماهر فارس خليل

العمر: 42 عاماً

السكن: جباليا

مكان الاحتجاز: سجن عوفر

4. هيثم عبدالله يوسف أبو طعيمة

العمر: 30 عاماً

السكن: عبسان الكبيرة

مكان الاحتجاز: سجن عوفر

5. عيسى مجدي رسمي النجار

العمر: 34 عاماً

السكن: بني سهيلا

مكان الاحتجاز: سجن عوفر

6. حسين محمد حسين الأدهم

العمر: 65 عاماً

السكن: جباليا

مكان الاحتجاز: سجن عوفر

7. زياد سامي عبدالهادي زنداح

العمر: 24 عاماً

السكن: دير البلح

مكان الاحتجاز: سجن عوفر

8. علوي محمد علي حسن نصر

العمر: 59 عاماً

السكن: جباليا النزلة

مكان الاحتجاز: سجن عوفر

9. رامي سامي محمد أبو سفر

العمر: 28 عاماً

السكن: دير البلح – حكر الجامع

مكان الاحتجاز: سجن عوفر

10. سهيل سليمان عبد المجيد العكلوك

العمر: 64 عاماً

السكن: دير البلح

مكان الاحتجاز: سجن عوفر

11. سعود عبدالرحيم حسن العكلوك

العمر: 45 عاماً

السكن: دير البلح

مكان الاحتجاز: سجن عوفر

12. سلامة محمد حسين أبو طعيمة

العمر: 38 عاماً

السكن: خان يونس – عبسان

مكان الاحتجاز: سجن عوفر

13. علاء سمير حمدان أبو مصطفى

العمر: 36 عاماً

السكن: عبسان الكبيرة

مكان الاحتجاز: سجن عوفر

14. محمد سراج محمد أبو قاسم

العمر: 27 عاماً

السكن: دير البلح

مكان الاحتجاز: سجن عوفر

15. محمد السيد أحمد أبو وردة

العمر: 40 عاماً

السكن: جباليا

مكان الاحتجاز: سجن عوفر

16. حازم محمد دخيل سعدالله

العمر: 16 عاماً

السكن: جباليا النزلة

مكان الاحتجاز: سجن رمونيم

17. أحمد صلاح خضر برغوث

العمر: 44 عاماً

السكن: دير البلح

مكان الاحتجاز: سجن عوفر

18. نعيم عبدالرحيم حسن العكلوك

العمر: 40 عاماً

السكن: دير البلح

مكان الاحتجاز: سجن عوفر

19. ياسر عثمان محمد مقداد

العمر: 37 عاماً

السكن: الشاطئ

مكان الاحتجاز: سجن عوفر

20. ساهر محمد عبد الكريم العكلوك

العمر: 54 عاماً

السكن: دير البلح

مكان الاحتجاز: سجن عوفر

21. نادر سهيل سليمان العكلوك

العمر: 40 عاماً

السكن: دير البلح – الحدبة

مكان الاحتجاز: سجن عوفر

22. عبد الكريم عصام محمد العكلوك

العمر: 30 عاماً

السكن: دير البلح

مكان الاحتجاز: سجن عوفر

23. تامر سهيل سليمان العكلوك

العمر: 38 عاماً

السكن: دير البلح

مكان الاحتجاز: سجن عوفر

المصدر / فلسطين أون لاين