تصريحات ملادينوف حول "تحسين غزة".. تنصل من المسؤوليات ومشاركة بالحصار

الاحتلال يُفرج عن 24 أسيرًا من قطاع غزة

ترامب: الاتفاق مع إيران سيحدث بطريقة أو بأخرى

حماس تكشف تفاصيل لقاءات القاهرة مع الوسطاء والفصائل

الحرس الثوري: وتيرة تحديث منصات الصواريخ تجاوزت مستويات ما قبل الحرب

بمشاركة كاتس وسموتريتش.. الاحتلال يعيد افتتاح مستوطنة "سانور"

الاحتلال يواصل عملياته جنوب لبنان ويعزز تموضعه على "الخط الأصفر"

إسبانيا: تقترح إلغاء اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"

نتنياهو يطلب تأجيل جلسة محاكمته غداً والنيابة تعارض الطلب

تقارير: الاحتلال يوكل لمقاولين مهام هدم قرى في جنوب لبنان في نهج مشابه لغزة

بالفيديو الاحتلال يُفرج عن 24 أسيرًا من قطاع غزة

19 ابريل 2026 . الساعة 16:16 بتوقيت القدس
لحظة خروج أحد الأسرى من حافلة بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال (أرشيف)
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرج جيش الاحتلال، يوم الأحد، عن 24 أسيرًا من قطاع غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد أشهر عديدة من اعتقالهم في سجونه أثناء عمليات التوغل البرية خلال حرب الإبادة الجماعية، عانوا فيها من سوء التغذية والتعذيب الجسدي الشديد.

وقالت مصادر محلية، بأن الأسرى المفرج عنهم وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدنية دير البلح وسط قطاع غزة.

 

وبحسب المعطيات حتى مطلع نيسان/أبريل 2026، بلغ عدد الأسرى أكثر من (9600)، بينهم (86) أسيرة و(350) طفلًا، فيما وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى (3532)، وبلغ عدد المصنفين “مقاتلين غير شرعيين” (1251)، دون احتساب جميع معتقلي غزة في المعسكرات العسكرية.

ويواجه الأسرى الفلسطينيون أوضاعًا قاسية تشمل التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي المتعمد ضمن سياسة “القتل البطيء”، إلى جانب العزل والتنكيل اليومي وتصاعد جرائم الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة وحرمانهم من التواصل ومعرفة مصيرهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
