ترامب: الاتفاق مع إيران سيحدث بطريقة أو بأخرى

19 ابريل 2026 . الساعة 16:07 بتوقيت القدس
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار بإطلاقها النار أمس السبت في مضيق هرمز.

وأضاف ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال، الاحد، أن ممثليّ الولايات المتحدة في طريقهم إلى إسلام آباد للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات مع إيران.

وكتب ترامب : نقدم عرضا عادلا ومقبولا لإيران ونأمل أن تقبله وإن لم تفعل فسندمر جميع محطات الطاقة والجسور.

وكان ترامب قال لقناة "إيه بي سي نيوز" إن إيران ارتكبت "انتهاكا خطيرا" لوقف إطلاق النار، لكنه لا يزال ⁠يعتقد أنه قادر ⁠على التوصل إلى اتفاق سلام.

وأضاف في تصريحات نقلتها القناة، أن الاتفاق مع إيران "سيحدث بطريقة أو بأخرى بطريقة ودية أو صعبة".

جاء ذلك فيما نقلت وسائل إعلام باكستانية عن مصادر بوصول طائرتين أمريكيتين إلى إسلام آباد، الأحد، تقلان فريقا تمهيدا لجولة ثانية محتملة مع إيران الأيام المقبلة في إسلام آباد.

منع ناقلتين من عبور هرمز

و⁠أفادت وكالة تسنيم للأنباء بأن ⁠القوات المسلحة الإيرانية ⁠أعادت ناقلتين حاولتا عبور مضيق هرمز الأحد ‌بعد توجيه تحذيرات، مشيرة إلى أن ذلك جاء نتيجة ⁠للحصار البحري الأمريكي المستمر ⁠على إيران.

وأُجبرت السفينتان، اللتان ترفعان ⁠علمي بوتسوانا ⁠وأنغولا، ⁠على العودة بعد ما وصفه التقرير بأنه "عبور ‌غير مصرح به" عبر ‌الممر المائي ‌الاستراتيجي.

وبقي مضيق هرمز مغلقا، الأحد، في حين أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن التوصل إلى اتفاق سلام نهائي مع الولايات المتحدة ما زال "بعيدا" رغم إحراز المفاوضات بعض التقدّم.

والجمعة، أعلنت طهران فتح مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز الطبيعي المسال بعدما تم الاتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

لكن طهران تراجعت عن موقفها بعدما أصر ترمب على أن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية سيبقى إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.

ودافع ترمب عن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية وهدد "بالبدء في إلقاء القنابل مرة أخرى" ما لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد قبل انتهاء وقف إطلاق النار يوم الأربعاء.

أما الحرس الثوري الإيراني فحذر من أن أي محاولة للمرور عبر مضيق هرمز من دون إذن "ستُعتبر تعاونا مع العدو، وسيتم استهداف السفينة المخالفة".

المصدر / وكالات
