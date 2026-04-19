نتنياهو يطلب تأجيل جلسة محاكمته غداً والنيابة تعارض الطلب

طلب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الأحد، من المحكمة تأجيل الإدلاء بشهادته المقررة غدًا، مبررًا ذلك بـ"اعتبارات أمنية وسياسية".

من جانبها، عارضت النيابة العامة الطلب، مشددة على أنه "في غياب احتياجات أمنية طارئة، يتعين على المتهم مواءمة جدوله مع مواعيد الإدلاء بالشهادة".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن طلب نتنياهو قُدّم إلى القضاة ضمن مظروف مغلق يتضمن "مبررات سرية"، فيما شددت النيابة على موقفها الرافض لتأجيل الجلسة، في ظل عدم وجود ما يبرر ذلك.

ويأتي هذا الطلب بعد أن كانت النيابة العامة والمحكمة قد وافقتا على تأجيل جلسات محاكمة نتنياهو، الأسبوع الماضي، بذريعة وجود "ظروف أمنية وسياسية استثنائية"، على أن يقتصر ذلك على جلسات محددة.

وكان نتنياهو قد طلب في وقت سابق تأجيل شهادته لمدة أسبوعين على الأقل، مشيرًا إلى "أسباب أمنية وسياسية سرية"، في إطار محاكمته الجارية في ملفات فساد، حيث تُعقد جلسات الاستماع ثلاث مرات أسبوعيًا بعد استئناف عمل الجهاز القضائي.

وتتزامن هذه التطورات مع زيارة الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، إلى إسرائيلي، وتأتي على وقع ضغوط سياسية متزايدة شملت دعوات من حزب "الليكود" لمنح نتنياهو عفوًا، إلى جانب موقف الرئيس الأميركي الداعي إلى إلغاء المحاكمة.

المصدر / فلسطين أون لاين