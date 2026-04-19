لخفض التكاليف.. أبل تتجه لتصنيع "آيفون 18" بتقنيات الفئة المتوسطة

تستعد شركة أبل لإطلاق سلسلة آيفون 18 مطلع العام المقبل، وسط تقارير تشير إلى توجهها لخفض تكاليف إنتاج النسخة الأساسية، عبر تقنيات تصنيع أقرب إلى الفئة المتوسطة iPhone 18e.

وبحسب هذه التقارير، فإن آيفون 18 القياسي قد يشترك مع إصدار “18e” في عدد من الجوانب التصنيعية، في ظل الضغوط المتزايدة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا عالمياً.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه القطاع تحديات كبيرة، أبرزها الارتفاع الحاد في أسعار الذاكرة، نتيجة الطلب المتزايد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مقابل محدودية المعروض.

وهو ما انعكس بدوره على تكاليف مكونات أخرى، ودفع الشركات للبحث عن حلول لتقليل النفقات، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena".

ووفقاً للتقرير، تعتزم "أبل" اعتماد عمليات تصنيع أقل تعقيداً في النسخة الأساسية من آيفون 18، ما يجعل طريقة تجميعه أقرب إلى آيفون 18e مقارنة بإصدارات برو وبرو ماكس.

ويهدف هذا التوجه إلى تقليل التكلفة الإجمالية للإنتاج، لكنه قد ينعكس أيضاً على بعض الجوانب التقنية أو جودة التصنيع، وإن كان ذلك بشكل محدود.

ماذا يعني ذلك للمستخدم؟

حتى الآن، لا توجد تفاصيل مؤكدة حول التأثيرات الفعلية لهذه الخطوة، لكن التوقعات تشير إلى احتمالات عدة، من بينها:

- الإبقاء على نفس شاشة آيفون 17 دون ترقيات ملحوظة.

- عدم حصول النسخة الأساسية على تصميم Dynamic Island الأصغر المتوقع في فئة برو.

- استخدام معالج أقل قوة أو نسخة مخفّضة الأداء.

- الاعتماد على مواد تصنيع أقل تكلفة.

رغم هذه المؤشرات، يرى مراقبون أن هذه التغييرات – إن حدثت – قد لا تكون ملحوظة بالنسبة للمستخدم العادي، خاصة أن "أبل" تحرص عادة على الحفاظ على تجربة استخدام متوازنة حتى في أجهزتها الأقل سعراً.

وفي ظل المنافسة المتزايدة وارتفاع التكاليف، يبدو أن الشركة تتجه لإعادة توزيع المزايا بين فئات أجهزتها، دون المساس بصورة منتجاتها الرائدة في السوق.

المصدر / وكالات