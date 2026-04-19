فرانشيسكا ألبانيز تصف جيش الاحتلال بأنه أكثر الجيوش انحطاطاً

19 ابريل 2026 . الساعة 13:45 بتوقيت القدس
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز

وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه "الأكثر انحطاطاً"، في تعليق على مقطع مصور يُظهر اعتداء جنود على طفل فلسطيني.

وكتبت ألبانيز، الأحد، عبر حسابها، أنها "رأت ما يكفي لتقول ذلك بكل يقين"، في إشارة إلى ما وثقته من انتهاكات خلال عملها ومتابعتها للأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وفي سياق متصل، كشفت ألبانيز أنها تواجه تهديدات متزايدة منذ نشر تقريرها الذي اتهمت فيه إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن حياتها تحولت إلى ما يشبه "رحلة في قطار الملاهي".

وفي مقابلة مع صحيفة "الغارديان"، قالت إنها تلقت تهديدات بالقتل وتعيش شعوراً دائماً بالخطر، على خلفية مواقفها وتقاريرها المتعلقة بالانتهاكات في الأراضي الفلسطينية.

وتأتي تصريحات ألبانيز في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لسلوك جيش الاحتلال في غزة والضفة الغربية، وسط مطالبات متزايدة بإجراء تحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جرائم حرب #الجيش الإسرائيلي #إبادة جماعية #فرانشيسكا ألبانيز

