فرانشيسكا ألبانيز تصف جيش الاحتلال بأنه أكثر الجيوش انحطاطاً

وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه "الأكثر انحطاطاً"، في تعليق على مقطع مصور يُظهر اعتداء جنود على طفل فلسطيني.

وكتبت ألبانيز، الأحد، عبر حسابها، أنها "رأت ما يكفي لتقول ذلك بكل يقين"، في إشارة إلى ما وثقته من انتهاكات خلال عملها ومتابعتها للأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

I have seen enough to say it with absolute certainty: the Israeli army is the most depraved army. https://t.co/UwvOMkfQLq — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) April 18, 2026

وفي سياق متصل، كشفت ألبانيز أنها تواجه تهديدات متزايدة منذ نشر تقريرها الذي اتهمت فيه إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن حياتها تحولت إلى ما يشبه "رحلة في قطار الملاهي".

وفي مقابلة مع صحيفة "الغارديان"، قالت إنها تلقت تهديدات بالقتل وتعيش شعوراً دائماً بالخطر، على خلفية مواقفها وتقاريرها المتعلقة بالانتهاكات في الأراضي الفلسطينية.

وتأتي تصريحات ألبانيز في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لسلوك جيش الاحتلال في غزة والضفة الغربية، وسط مطالبات متزايدة بإجراء تحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

