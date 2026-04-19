تصريحات ملادينوف حول "تحسين غزة".. تنصل من المسؤوليات ومشاركة بالحصار

الاحتلال يُفرج عن 24 أسيرًا من قطاع غزة

ترامب: الاتفاق مع إيران سيحدث بطريقة أو بأخرى

حماس تكشف تفاصيل لقاءات القاهرة مع الوسطاء والفصائل

الحرس الثوري: وتيرة تحديث منصات الصواريخ تجاوزت مستويات ما قبل الحرب

بمشاركة كاتس وسموتريتش.. الاحتلال يعيد افتتاح مستوطنة "سانور"

الاحتلال يواصل عملياته جنوب لبنان ويعزز تموضعه على "الخط الأصفر"

إسبانيا: تقترح إلغاء اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"

نتنياهو يطلب تأجيل جلسة محاكمته غداً والنيابة تعارض الطلب

تقارير: الاحتلال يوكل لمقاولين مهام هدم قرى في جنوب لبنان في نهج مشابه لغزة

700 مريض فقط غادروا غزة

الهلال الأحمر: 18 ألف مريض ينتظرون الإجلاء الطبي وسط قيود إسرائيلية

19 ابريل 2026 . الساعة 13:44 بتوقيت القدس
سيارات إسعاف تقل جرحى الحرب والمرضى الذين يغادرون غزة عبر معبر رفح لتلقي العلاج

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، أن نحو 700 مريض فقط تمكنوا من مغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج في الخارج، منذ إعادة فتح معبر رفح بشكل محدود في 2 فبراير/ شباط الماضي، فيما لا يزال أكثر من 18 ألف مريض وجريح ينتظرون الإجلاء الطبي، وسط قيود إسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجمعية رائد النمس، في تصريحات صحفية، إن وتيرة الإجلاء الحالية "ضئيلة جدا ولا تتناسب مع حجم الاحتياجات المتزايدة"، محذرا من تفاقم الأزمة الصحية في القطاع.

وأضاف أن عدد المرضى الذين غادروا القطاع للعلاج نحو 700، مقابل أكثر من 18 ألف جريح ومريض ينتظرون الحصول على رعاية طبية عاجلة.

وأوضح النمس أن آلاف الحالات الحرجة تواجه خطر الوفاة بسبب نقص الإمكانيات الطبية، مضيفا: "نحن أمام أرواح على المحك، وهناك مرضى فارقوا الحياة أثناء انتظارهم ضمن قوائم طويلة، نتيجة غياب خدمات طبية منقذة للحياة".

وبين أن اختيار المرضى يتم وفق معايير طبية تستند إلى خطورة الحالة، إلا أن الإجراءات المرتبطة بالموافقات الأمنية تؤدي إلى تأخير مغادرتهم، ما يفاقم أوضاعهم الصحية.

ويأتي ذلك في ظل سيطرة "إسرائيل" على معابر قطاع غزة، بما فيها معبر رفح من الجانب الفلسطيني، في وقت تواصل فيه احتلال أكثر من 50 بالمئة من مساحة القطاع، ما يفاقم القيود على حركة المرضى ويحد من فرص حصولهم على العلاج خارج غزة.

ودعا النمس، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لضمان فتح المعابر بشكل دائم، وتحييد الملف الطبي عن أي اعتبارات سياسية أو أمنية، مع ضرورة توفير ممرات آمنة ومستدامة للإجلاء الطبي.

ومنذ إعادة فتح معبر رفح، أفاد عائدون إلى غزة بتعرضهم لتنكيل إسرائيلي يتخلله احتجاز وتحقيق قاسٍ يمتد لساعات، قبل السماح لهم بمواصلة طريقهم نحو القطاع.

وقبل حرب الإبادة، كان مئات الفلسطينيين يغادرون غزة يوميا عبر المعبر، ويعود مئات آخرون إلى القطاع في حركة طبيعية، وكانت آلية العمل في المعبر تخضع لوزارة الداخلية بغزة والجانب المصري، دون تدخل إسرائيلي.

وبدعم أمريكي، شنت "إسرائيل" في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريحا فلسطينيا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تواصل إسرائيل الإبادة عبر حصار مستمر وقصف يومي، ما أسفر عن استشهاد 773 فلسطينيا وإصابة 2171 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن دمار مادي.

كما تمنع "إسرائيل" إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهرة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، في أوضاع كارثية.

المصدر / وكالات
متعلقات

الأكثر قراءة