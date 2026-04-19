بعد حملة أوروبية.. منظمات فلسطينية تدعو لمساءلة الاحتلال وفرض مقاطعة شاملة

طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية باتخاذ خطوات عملية لمساءلة "إسرائيل" وفرض مقاطعة شاملة عليها، على خلفية الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في قطاع غزة.

وقالت الشبكة، في بيان صدر اليوم الأحد، إن ما ترتكبه إسرائيل يشمل "جرائم إبادة جماعية" في غزة، إلى جانب سياسات "تطهير عرقي" في الضفة الغربية ضمن مخططات الضم، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات ملزمة لوقف هذه الانتهاكات بشكل فوري، وفرض عقوبات واضحة عليها.

وجاء هذا الموقف تعقيباً على حملة أوروبية تمكنت من جمع نحو مليوني توقيع، للمطالبة بتعليق اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل"، بما يتيح قانونياً مطالبة المفوضية الأوروبية بإعادة النظر في علاقاتها معها.

ورحبت الشبكة بهذه الخطوة، معتبرة أنها تعكس تزايد الاعتراف الدولي بحجم المأساة الإنسانية في قطاع غزة، مجددة دعوتها إلى وقف الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والتجارية مع "إسرائيل".

كما شددت على أهمية تفعيل آليات المساءلة القانونية الدولية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، إلى جانب توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة.

ودعت الشبكة إلى مواصلة الجهود الدولية الرامية إلى وقف الانتهاكات، وتعزيز الضغط السياسي والقانوني على "إسرائيل" في المحافل الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين