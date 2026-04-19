إيران تحذر السفن من مغادرة مواقعها في الخليج العربي وبحر عمان

حذّر الحرس الثوري الإيراني، السفن الراسية في الخليج وبحر عُمان من مغادرة مواقعها، مهدداً باستهداف أي سفينة تقترب من مضيق هرمز، في ظل تصعيد متسارع مع الولايات المتحدة على خلفية ما تصفه طهران بـ"الحصار البحري".

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي، نقلاً عن بيان للحرس الثوري، إن على جميع السفن البقاء في مواقعها وعدم التحرك، مشدداً على أن أي اقتراب من مضيق هرمز سيُعتبر "تواطؤاً مع العدو"، وقد يعرّض السفن للاستهداف.

وأشار البيان إلى أن بعض السفن سُمح لها بالعبور، الجمعة، بالتنسيق مع الحرس الثوري، في حين اتهم الولايات المتحدة بفرض حصار بحري على الموانئ والسفن الإيرانية، واعتبر ذلك "انتهاكاً لوقف إطلاق النار".

وأكد الحرس الثوري أن إيران ستبقي مضيق هرمز مغلقاً في حال استمرار هذا الحصار، ملوحاً بإجراءات تصعيدية تشمل استهداف السفن المخالفة.

في السياق ذاته، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن منع السفن الإيرانية من عبور المضيق سيقابله منع مماثل للسفن الأخرى، مضيفاً أن استمرار حركة الملاحة حالياً يعود إلى "سيطرة إيران" على المضيق، واصفاً القرار الأميركي بأنه "متهور".

وكان الجيش الإيراني قد أعلن في وقت سابق، السبت، إعادة إغلاق مضيق هرمز، رداً على ما وصفه باستمرار الحصار الأميركي، وفق بيان لقيادة "خاتم الأنبياء" المركزية.

وفي أعقاب هذه التطورات، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوقوع ثلاث حوادث استهدفت سفناً في مضيق هرمز قبالة سواحل سلطنة عُمان خلال ثلاث ساعات، ما يعكس تصاعد المخاطر في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

المصدر / الأناضول