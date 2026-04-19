مستوطنون يسرقون 150 رأسًا من الأغنام ويقتلعون أشتال زيتون بالضفة

سرق مستوطنون يهود، الأحد، نحو 150 رأسًا من الأغنام خلال هجوم على أراضي المواطنين في قرية المغير شرق رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اقتحموا الأراضي القريبة من منطقة "الخلايل"، واستولوا على القطيع الذي يعود للمواطن أنيس أبو عليا.

وأضافت المصادر أن المستوطنين سبق أن رعوا أغنامهم في سهل القرية، وتسببوا بتخريب ممتلكات المواطنين ومحاصيلهم الزراعية.

إلى ذلك، اقتلعت مجموعة من المستوطنين، الأحد، أشتال زيتون، وهاجمت منازل المواطنين في مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستعمرين أقدموا على اقتلاع أشتال زيتون زُرعت حديثًا، في منطقة "عش غراب"، كما هاجموا منازل المواطنين في منطقة جبل هراسه شرقا.

وفي سياق متصل، استولى مستعمرون آخرون على مقر "مغفر رجم الناقة" في قرية الرشايدة شرق بيت لحم، وقاموا بمد شبكة مياه إليه.

ويُشار إلى أن المستوطنين صعّدوا يوم أمس من اعتداءاتهم في عدة مناطق بمحافظة بيت لحم، حيث اقتحموا منطقتي خلايل اللوز وأبو انجيم، وسط استفزازات للمواطنين.

وفي السياق، ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 1819 اعتداء خلال شهر آذار الماضي، بواقع 1322 اعتداء نفذته قوات الاحتلال، فيما نفذ المستعمرون 497 اعتداءً.

وبينت الهيئة، أن الاعتداءات تركزت بشكل أساسي في محافظة الخليل بواقع 321 اعتداء، تلتها محافظة نابلس بـ 315 اعتداء، ثم محافظة رام الله والبيرة بـ 292 اعتداء، ومحافظة القدس بـ 203 اعتداءات، في مؤشر واضح على كثافة الاستهداف المنهجي لهذه المناطق

المصدر / فلسطين أون لاين