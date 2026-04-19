الاحتلال يقمع وقفة لطلبة مدرسة "أم الخير" بمسافر يطا ويمنعهم من التعليم

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، وقفة احتجاجية نظمها طلبة مدرسة "أم الخير" في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة رفضًا لاستمرار منعهم من الوصول إلى مدرستهم لليوم السابع على التوالي.

وأفاد مدير العلاقات العامة في مديرية تربية يطا، خليل الهذالين، بأن الوقفة نُظمت بدعوة من مديرية التربية وبمشاركة أهالي القرية، للتنديد بحرمان 51 طالبًا وطالبة من حقهم في التعليم.

وأضاف أن قوات الاحتلال، برفقة كلاب بوليسية، منعت الطلبة والمشاركين من التعبير عن احتجاجهم، وعرقلت وصولهم إلى المدرسة، في استمرار للإجراءات التي تحول دون انتظام العملية التعليمية.

وأشار الهذالين إلى أن منطقة مسافر يطا تشهد تصاعدًا في الانتهاكات بحق المدارس والطلبة، بما في ذلك ملاحقة المعلمين وتهديدهم بالاعتقال والاعتداء، في سياق التضييق على الوجود التعليمي في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين