مستوطنون يهاجمون أراض زراعية ويقتلعون أشتال زيتون في بيت لحم

اقتلعت مجموعة من المستوطنين، الأحد، أشتال زيتون، وهاجمت منازل المواطنين في بلدة بيت ساحور شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين أقدموا على اقتلاع أشتال زيتون زُرعت حديثًا، في منطقة "عش غراب"، كما هاجموا منازل المواطنين في منطقة جبل هراسه شرقا.

وفي سياق متصل، استولى مستعمرون آخرون على مقر "مغفر رجم الناقة" في قرية الرشايدة شرق بيت لحم، وقاموا بمد شبكة مياه إليه.

ويُشار إلى أن المستوطنين صعّدوا من اعتداءاتهم، السبت، في عدة مناطق بمحافظة بيت لحم، حيث اقتحموا منطقتي خلايل اللوز وأبو انجيم، وسط استفزازات للمواطنين.

