سرايا القدس تنعى 20 من قادتها الميدانيين منذ بدء "طوفان الأقصى"

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استشهاد 20 من قياداتها الميدانية خلال مجريات معركة "طوفان الأقصى"، في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وقالت السرايا، في بيان مساء السبت، إن القادة الذين جرى نعيهم يُصنّفون ضمن "قادة الاختصاصات العسكرية"، في إشارة إلى الأدوار التي كانوا يتولونها داخل بنيتها التنظيمية، سواء على مستوى القيادة أو العمل الميداني المتخصص.

وأوضح البيان أن هؤلاء القادة عملوا في مجالات عسكرية متعددة، شملت وحدات التصنيع والتطوير، والوحدة الصاروخية، ووحدات النخبة، وأقسام القنص، إضافة إلى وحدات أمن المعلومات والاتصالات العسكرية.

وأشار إلى أن القادة الذين قُتلوا أسهموا في تطوير القدرات العسكرية، وشاركوا في التخطيط والإعداد لعمليات ميدانية خلال المواجهات، معتبراً أن استهدافهم يأتي ضمن ما وصفه بـ"الاستهداف المستمر للكوادر العسكرية".

ولم يقدّم البيان تفاصيل حول ظروف مقتلهم أو مواقع استهدافهم، مكتفياً بالإشارة إلى أن ذلك جرى خلال العمليات العسكرية المتواصلة في قطاع غزة منذ اندلاع المواجهات.

ويأتي هذا الإعلان في سياق الحرب المستمرة على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلّفت، وفق وزارة الصحة في غزة، أكثر من 72,550 شهيداً، في وقت وصلت فيه ثمانية جثامين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.

