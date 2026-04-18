مقتل جندي إسرائيلي متأثرًا بإصابته في معارك مع حزب الله

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، بمقتل جندي متأثرًا بإصابته، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة من الجيش في جنوب لبنان.

وذكر موقع "حدشوت للو تسنزورا" أن الجندي توفي متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أُصيب بها عقب انفجار العبوة الناسفة في عدد من الجنود يوم أمس في جنوب لبنان.

ومساء الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقفا لإطلاق النار في لبنان لـ10 أيام، اعتبارا من منتصف الليل، بتوقيت القدس المحتلة وبيروت.

ومنذ 2 آذار/ مارس الماضي، شنت "إسرائيل" عدوانا على لبنان، خلّف ألفين و196 شهيدا، و7 آلاف و185 مصابا، وأكثر من مليون نازح، بحسب أحدث المعطيات الرسمية.

وقبيل إعلان وقف إطلاق النار، أعلن جيش الاحتلال ارتفاع عدد الإصابات في صفوف جنوده إلى 586 مصابا منذ مطلع مارس.

وتُظهر البيانات أن من بين الإصابات 37 حالة خطيرة و82 متوسطة، مقارنة بـ565 إصابة أُعلن عنها. كما أقرّ جيش الاحتلال بمقتل 13 عسكريًا منذ بدء عملياته البرية في جنوب لبنان، دون تقديم تفاصيل إضافية.

