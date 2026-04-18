الاحتلال ينصب حاجزاً جنوبي بيت لحم ومستوطنون يهاجمون قرية أبو انجيم

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، فيما هاجم مستوطنون قرية أبو انجيم جنوب شرقي المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند المدخل الجنوبي لبلدة الخضر المؤدي إلى محافظة الخليل (النشاش)، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين، ما أدى إلى أزمة مرورية في المكان.

من جانب آخر، اقتحم مستوطنون، السبت، قرية أبو انجيم جنوب شرق مدينة بيت لحم، وتمركزوا في عدد من أحيائها، وسط ممارسات استفزازية بحق السكان.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين انتشروا داخل القرية، ما أثار حالة من التوتر بين الأهالي، في ظل تكرار مثل هذه الاقتحامات.

وتشهد قرية أبو انجيم في الفترة الأخيرة تصعيداً ملحوظاً في اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، تمثلت في مهاجمة منازل المواطنين ومركباتهم، ما يزيد من معاناة السكان ويؤجج حالة الاحتقان في المنطقة.

ووفقا لتقرير شهري صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ مستوطنون إسرائيليون 497 اعتداء ضد المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال آذار/ مارس الماضي، ما أسفر عن استشهاد 9 مدنيين.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1149 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

