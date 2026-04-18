مباحث خان يونس تضبط 3 قطع سلاح استُخدمت خارج إطار القانون

ضبطت المباحث العامة بمحافظة خان يونس "3" قطع سلاح من نوع كلاشنكوف خلال ال48 ساعة الماضية في مهمتين منفصلتين نتيجة استخدامهم خارج إطار القانون.

وفي تفاصيل المهمة الأولى ذكر مدير المباحث العامة بمحافظة خان يونس أن معلومات وردتهم عصر الخميس الماضي حول سماع صوت اطلاق نار في الحي الياباني ناتج عن فرح لعائلة (س).

وأشار مدير مباحث خان يونس أنه على الفور توجهت قوة للمكان حيث تم مصادرة وضبط قطعة السلاح المستخدمة في الواقعة من نوع كلاشنكوف والتحريز عليها حسب الاصول وإحالة الملف لمفتش تحقيق الشرطة.

وفي المهمة الثانية أوضح مدير مباحث خان يونس أن معلومات وردتهم عصر الجمعة حول تواجد قطعتي سلاح في جيب ضمن موكب فرح لعائلة (د) في محيط مفترق النص.

وبين مدير مباحث خان يونس تحريك قوة مشتركة من المباحث والشرطة البحرية ومصادرة قطعتي سلاح من نوع كلاشنكوف وكتابة تعهد لحامليها بمراجعة المباحث العامة فور انتهاء الفرح.

وأكد مدير مباحث خان يونس أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الشرطة لحماية المواطنين والحد من مظاهر الفوضى وانتشار السلاح غير المشروع، داعياً المواطنين الإبلاغ عن أي حالة استخدام أو إظهار غير مشروع للسلاح.

