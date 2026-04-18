تركيا: اجتماع وزاري بشأن غزة ضمن منتدى أنطاليا

يستضيف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، السبت، اجتماعًا على مستوى الوزراء بشأن غزة ضمن أعمال اليوم الثاني من منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

مصادر في الخارجية التركية ذكرت لوكالة "الأناضول" أن الاجتماع سيحضره ممثلون عن الإمارات وإندونيسيا وقطر ومصر وباكستان والسعودية والأردن، ضمن المنتدى الذي انطلق، الجمعة، بنسخته الخامسة، ويختتم أعماله، الأحد، بولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

وأضافت أنه من المنتظر أن يجدد الاجتماع على أهمية إبقاء القضية الفلسطينية على جدول أعمال المجتمع الدولي، وضرورة جعل وقف إطلاق النار دائمًا بغزة، إضافة إلى ضرورة أن يدير الفلسطينيون شؤون القطاع، وبدء جهود إعادة الإعمار على وجه السرعة.

ومن المتوقع أيضًا، بحسب المصدر، أن يبحث الاجتماع محاولات "إسرائيل" عرقلة مسار الانتقال للمرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في غزة، من خلال عدم الوفاء بالتزاماتها في المرحلة الأولى ومواصلة انتهاكاتها.

كما من المرتقب أن يبحث الوزراء "ممارسات "إسرائيل" التي تعمّق نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية، وخطواتها غير القانونية التي تقوّض الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بما فيها المسجد الأقصى".

