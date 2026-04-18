الصحة بغزة: 8 شهداء و 24 إصابة خلال الـ 48 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة في غزة، يوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في تقرير وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إن 8 شهداء (7 شهداء جدد، 1 شهيد انتشال) ، و24 إصابة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأوضحت أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 773 شهيدًا، بينما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2,171، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 761 شهيدًا.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,549 شهيدًا و 172,274 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023، لافتةً إلى إضافة عدد 196 شهيدًا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء من بداية أبريل.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

