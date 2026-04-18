أسعار النفط تهبط 10% بعد إعلان إيران فتح مضيق هرمز بالكامل

18 ابريل 2026 . الساعة 10:47 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية

تراجعت ‌أسعار النفط ​بأكثر من 10 بالمئة، بعدما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق ⁠النار بما يتماشى مع وقف إطلاق النار في لبنان.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 11.12 دولار أو 11.2 بالمئة إلى 88.27 دولار ‌للبرميل بحلول الساعة 1311 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11.40 ‌دولار أو 12 بالمئة إلى 83.29 دولار ‌للبرميل.

وفي السياق، واصلت بورصة وول ستريت صعودها نحو مستويات قياسية جديدة، كما ارتفع مؤشر"ستاندرد آند بورز 500" بواقع 0.7، حيث يتجه نحو تحقيق ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب القوية، بينما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1%، ومؤشر ناسداك المركب بنحو 1%.

كما ارتفعت الأسهم بأكثر من 11% منذ أواخر مارس، مدفوعة بآمال تجنب أسوأ سيناريو محتمل للاقتصاد العالمي في ظل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

المصدر / وكالات
#أسعار النفط #خام برنت #برميل النفط #مضيق هرمز #عباس عراقجي #الحرب على إيران

متعلقات

