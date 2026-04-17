المفتي العام: يوم الأحد هو الأول من ذي القعدة

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين، أن يوم غد السبت هو المتمم لشهر شوال لعام 1447هــ، وأن يوم الأحد 19 نيسان 026م، هو الأول من ذي القعدة لعام 1447هـ.

وأشار إلى أن شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم، والثاني من أشهر الحج، التي أشار الله تعالى إليها بقوله: "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ". البقرة: 197.

وبذلك، ستكون غرة شهر ذي الحجة فلكيًا يوم الاثنين 18 مايو/ أيار، وستكون وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو، ويتوقع أن يحل عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو.