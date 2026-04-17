جبَّارين: الاحتلال يمارس أبشع الانتهاكات بحقِّ الأسرى ويتعمَّد تصفيتهم

قال مسؤول مكتب الشهداء والأسرى زاهر جبارين، إن يوم الأسير الفلسطيني هذا العام يأتي في ظل واقع هو الأخطر على أسرانا البواسل، حيث تزداد وحشية الاحتلال وعمليات التعذيب والتنكيل والحرمان، وصولاً لمحاولات الاحتلال المستميتة لتصفيتهم عبر قانون الإعدام الذي صادق عليه الكنيست مؤخراً.

وأوضح جبارين، في تصريح صحافي، يوم الجمعة، أن واقع السجون اليوم دموي وكارثي، حيث يمارس الاحتلال بحقهم أبشع صنوف التنكيل، والحرمان من الطعام والشراب والدواء، حتى غدت الزنازين مقابر للأحياء، لكن بالرغم من هذه الصورة القاتمة، تبقى عزائم أسرانا تعانق السماء، وتبقى شكيمتهم لا تكسر مهما طال الليل واشتد القيد وزاد بطش الاحتلال.

طالع المزيد: آلاف الفلسطينيين يحيون يوم الأسير بمسيرة حاشدة في غزة



وأكد أن قضية الأسرى ستظل في صدارة أولويات الحركة، وأن العمل من أجل حريتهم لن يتوقف، فتحرير الأسرى عهد قطعته المقاومة على نفسها ولن تحيد عنه مهما طال الزمن أو اشتدت التحديات حتى تبييض السجون.

كما شدد على أن إجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى وإغلاقاته وقيوده واقتحامات مستوطنيه، لن تلفح في تغيير هويته وأحقيتنا فيه، وسيُفشل صمود وثبات شعبنا كل مخططات تهويده، وسيبقى نبراس الأمة المتطلعة إلى تحريره.

ودعا جبارين أبناء الشعب الفلسطيني إلى التوحد تحت خيار المقاومة بكل أشكالها لمواجهة هذا الاحتلال وقطعان مستوطنيه، ومخططاته الخبيثة لتصفية قضيتنا، كما طالب بتوحيد الجهود للتصدي لمخططات الاحتلال، التي تستهدف المنطقة وتسعى إلى تدمير مقدراتها واستهداف شعوبها.





